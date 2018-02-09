Суд лишил Юлию Началову водительских прав на 1,5 года
Дорогомиловский суд Москвы лишил певицу Юлию Началову водительских прав сроком на 1,5 года за отказ пройти медицинское освидетельствование на алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Началова отказалась пройти медосвидетельствование, на суде объяснив свой отказ тем, что испугалась «хамского поведения окруживших ее сотрудников ДПС». Исполнительница также не признала факт того, что управляла транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает телеканал «360». Помимо лишения прав, певица должна будет выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.
Инцидент с Началовой произошел ночью 8 декабря 2017 года. Сотрудники ДПС остановили автомобиль певицы Lexus, заподозрив, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования Началова отказалась в присутствии понятых, после чего ее отстранили от управления машиной, сообщает РЕН ТВ. Был составлен протокол об административном правонарушении, согласно ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», ей грозило лишение прав сроком на два года.