Прямой эфир

Суд лишил Юлию Началову водительских прав на 1,5 года

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дорогомиловский суд Москвы лишил певицу Юлию Началову водительских прав сроком на 1,5 года за отказ пройти медицинское освидетельствование на алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Началова отказалась пройти медосвидетельствование, на суде объяснив свой отказ тем, что испугалась «хамского поведения окруживших ее сотрудников ДПС». Исполнительница также не признала факт того, что управляла транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает телеканал «360». Помимо лишения прав, певица должна будет выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

Инцидент с Началовой произошел ночью 8 декабря 2017 года. Сотрудники ДПС остановили автомобиль певицы Lexus, заподозрив, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования Началова отказалась в присутствии понятых, после чего ее отстранили от управления машиной, сообщает РЕН ТВ. Был составлен протокол об административном правонарушении, согласно ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», ей грозило лишение прав сроком на два года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Алексей Панин назвал причины неуплаты штрафов за нарушение ПДД
Автомобиль актера Панина задержали за 248 нарушений

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017