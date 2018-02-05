Автомобиль актера Панина задержали за 248 нарушений

Сотрудники московской Госавтоинспекции задержали известного актера Алексея Панина, который разметил в интернете видео, где он нарушает ПДД. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на осведомленный источник.

Автомобиль артиста остановили на 7-м км МКАД. Согласно сведениям из базы данных ГИБДД, за ним числятся 248 правонарушений. Все они зафиксированы фотокамерами.

При этом, по 51 нарушению, на сумму штрафов более 40 тыс. рублей, имеются основания к привлечению Панина за уклонение от административной ответственности, добавили в полиции.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в РФ предлагают размещать знаки ограничения скорости на салатовых щитах. Это необходимо для улучшения их видимости на дорогах, полагают специалисты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ).