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В Амстердаме ужесточили правила посещения Квартала красных фонарей

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Фото: Global Look Press/Velar Grant
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Правила посещения Квартала красных фонарей для туристов ужесточат в Амстердаме с апреля 2018 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление муниципалитета.

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Ужесточение правил введено с целю сокращения туристического потока, а также защиты частной жизни работников квартала. Как отметили в АТОР, за последние годы значительно выросло число организованных туров: с 11:00 до 12:00 ежедневно в районе проходит до 27 групп. А с апреля 2018 года будет действовать запрет на посещение Квартала красных фонарей экскурсионными группами более 20 человек. Помимо этого, экскурсии должны будут завершаться до 23:00. Гиды с группами от 5 до 20 человек должны будут заранее подавать заявку и получить разрешение на проведение экскурсии, пишет RNS.

В ассоциации добавили, что группы не смогут останавливаться в многолюдных местах, где они могут помешать другим, в частности, у входов в магазины и на мостах. Также туристам запретят фотографировать работников квартала, а гиды должны будут следить, чтобы экскурсанты стояли спиной к работницам секс-индустрии. За нарушение правил штраф для независимых гидов составит €190, для гида, работающего на туристическую компанию, — €950. После трех зафиксированных нарушений гид лишится лицензии.

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