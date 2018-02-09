Умер актер из фильмов «Табор уходит в небо» и «Очи черные»

Умер советский и российский актер театра и кино, звезда фильмов «Жестокий романс» и «Табор уходит в небо» Дмитрий Бузылев. Прощание с ним пройдет 11 февраля в Доме кино.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов России.

Артист скончался в среду, 7 февраля, на 62-м году жизни после продолжительной болезни. Его похоронят на Пыхтинском кладбище в воскресенье, 11 февраля.

Бузылев являлся заслуженным артистом РФ и членом Союза кинематографистов, актером, поэтом, композитором, сценаристом и исполнителем цыганских песен и романсов.