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Актер фильма «Белые росы» Геннадий Гарбук скончался на 84-м году жизни

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Фото: Национальный академический театр имени Янки Купалы/kupalauski.by
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Советский и белорусский актер театра и кино Геннадий Гарбук скончался в Минске в возрасте 83 лет. О кончине артиста сообщили в пресс-службе Национального академического театра имени Янки Купалы.

«7 февраля ушел из жизни наш выдающийся коллега, народный артист Белоруссии Геннадий Михайлович Гарбук», — говорится в сообщении.

Актер сыграл в фильмах «Белые росы», «Брестская крепость», «Государственная граница», «На безымянной высоте», «Знак беды».

Церемония прощания с Гарбуком пройдет на сцене театра имени Янки Купалы в пятницу. Похоронят актера на «Аллее звезд» Восточного кладбища в Минске, сообщает телеканал «360».

Геннадий Гарбук родился в белорусской деревне Глыбочке 24 июля 1934 года. Окончил Белорусский театрально-художественный институт. В театре имени Янки Купалы работал с 1962 года. Снялся более чем в 70 фильмах и сериалах.

Гарбук был удостоен звания народного артиста Белорусской ССР, награжден госпремией СССР, премиями президента Республики Беларусь, «Хрустальная Павлинка», «За духовное возрождение» и медалью Франциска Скорины.

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