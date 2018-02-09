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Эксперты усомнились в авторстве прочитанных школьницей матерных стихов

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Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
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Прочитанное ученицей одной из сельских школ Ольгинского района Приморья стихотворение «Лежу на чужой жене», содержащее нецензурные слова, не принадлежит перу Владимира Маяковского. Об этом заявил ведущий сотрудник Института мировой литературы имени А.М. Горького Александр Ушаков.

«Такого стихотворения у Маяковского нет. У него есть стихотворение «Вам» и еще кое-что в поэме. Больше у него матерных стихов нет», — сообщил литератор, специализирующийся на творчестве Маяковского, в интервью «Пятому каналу».

Внучатая племянница поэта Светлана Володина также отметила, что бранных стихов у Маяковского было крайне мало.

«Их (бранных стихотворений) два или три навскидку», — цитирует Володину телеканал.

Она также отметила, что для чтения в школе девочка сделала не лучший выбор стихотворения. 

Ранее 9 февраля стало известно, что в социальных сетях было опубликовано видео, на котором школьница читает матерное стихотворение во время урока. В учреждении проходит проверка. Больше всего чиновников местной администрации возмутило поведение учительницы, которая «сидела, слушала, смеялась» и позволила ученица дочитать стихотворение до конца.

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