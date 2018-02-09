Прямой эфир

Ученые Коми выявляют токсины в воздухе с помощью плодовых мушек

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Биологи Коми нашли новое применение плодовым мушкам. Они использовали этих насекомых в процессе поиска вредных веществ в воздухе. Результаты исследования ученых из Института биологии КНЦ опубликованы в итоговом докладе КНЦ Уро РАН.

Как отмечает ИА «Комиинформ», анализ влияния малых доз часто встречающихся токсинов был проведен впервые. Ученые проследили, как формальдегид, толуол, диоксин и ионизирующее излучение изменяют геном мушки дрозофилы при воздействии на него.

Теперь эти результаты можно будет использовать во время детекции малых доз неблагоприятных факторов в окружающей среде.

Агентство напоминает, что в Княжпогостском районе было возбуждено уголовное дело по факту превышения содержания формальдегида в квартирах жилого дома. Он был построен в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья.

Накануне сообщалось о том, что власти Сахалина намерены потратить 3 млн рублей на мониторинг атмосферного воздуха. Такова стоимость контракта с компанией, которая победит в электронных торгах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Систему мониторинга качества воздуха в Подмосковье создадут к 2021 году
Ученые нашли изменения в генах выращенных в космосе мух-дрозофил
Влияние на геном насекомых оказала невесомость

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017