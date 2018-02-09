Ученые Коми выявляют токсины в воздухе с помощью плодовых мушек

Биологи Коми нашли новое применение плодовым мушкам. Они использовали этих насекомых в процессе поиска вредных веществ в воздухе. Результаты исследования ученых из Института биологии КНЦ опубликованы в итоговом докладе КНЦ Уро РАН.

Как отмечает ИА «Комиинформ», анализ влияния малых доз часто встречающихся токсинов был проведен впервые. Ученые проследили, как формальдегид, толуол, диоксин и ионизирующее излучение изменяют геном мушки дрозофилы при воздействии на него.

Теперь эти результаты можно будет использовать во время детекции малых доз неблагоприятных факторов в окружающей среде.

Агентство напоминает, что в Княжпогостском районе было возбуждено уголовное дело по факту превышения содержания формальдегида в квартирах жилого дома. Он был построен в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья.

Накануне сообщалось о том, что власти Сахалина намерены потратить 3 млн рублей на мониторинг атмосферного воздуха. Такова стоимость контракта с компанией, которая победит в электронных торгах.