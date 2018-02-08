Власти Сахалина потратят на мониторинг воздуха 3 млн рублей

Сахалинское министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды намерено потратить 3 млн рублей на мониторинг атмосферного воздуха. Такова стоимость контракта с компанией, которая победит в электронных торгах. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, подрядчик должен будет раз в квартал проводить проверку воздуха в восьми районах Сахалинской области. Срок выполнения работ — с даты заключения контракта до 20 декабря 2018 года.

Предполагается, что пробы воздуха будут исследоваться на восемь загрязняющих веществ: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, сажа и формальдегид.

Во время отбора проб специалисты должны будут проводить метеорологические наблюдения — следить за направлением и скоростью ветра, температурой и влажностью воздуха, атмосферным давлением. Кроме того, они обязаны исследовать радиационный фон. Электронный аукцион состоится 2 марта. Заявки на участие в нем принимаются до 26 февраля.

В конце ноября 2017 года сахалинская природоохранная прокуратура обвинила природный парк «Остров Монерон» в незаконном использовании шести источников, загрязняющих воздух. Суд Невельска обязал природный парк получить разрешение на выбросы.