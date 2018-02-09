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Рыболовный флот Приморья пополнили 11 кораблей

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Рыбопромысловый флот Приморья пополнили 11 кораблей различного типа, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Рыбопромысловый флот края пополнился на 11 кораблей разного типа по сравнению с количеством кораблей на октябрь 2017 года, передает ИА PrimaMedia по информации переданной из департамента рыбного хозяйства и водных биоресуросв Приморского края.

В числе новых приобретений одно крупнотоннажное, одно малотоннажное, три маломерных и шесть среднетоннажных судов. Теперь, после пополнения, в составе флота насчитывается 501 судно.

Рыбопромысловый флот Приморского края имеет большое значение для продовольственной безопасности страны. Рыбаки, работающие на судах флота, обеспечивают порядка 20% общероссийского вылова и треть от общего вылова на Дальнем Востоке.

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