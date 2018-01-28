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Магаданские спасатели спасли со льдины десять рыбаков

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Спасатели экстренно эвакуировали десять рыбаков с треснувшей льдины в бухте Нагаева в Магаданской области, сообщает городской филиал Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС.

Сотрудники экстренной службы заметили заметили, что на льду стали появляться трещины. С помощью снегохода «Тайга» они экстренно эвакуировали рыболовов, в числе которых были один несовершеннолетий и две женщины.

«Несмотря на постоянные предупреждения и запреты, некоторые рыбаки — любители корюшки — пренебрегают этим и, подвергая свою жизнь опасности, выходят и выезжают на лед. Особенно людно в бухтах в выходные дни», — приводит комментарий ведомства ТАСС.

Сейчас в Магаданской области проходит сильный снегопад и ветер, поэтому на льду в бухтах Гертнера и Нагаева возможен отрыв льда. На месте сотрудники МЧС организовали дежурство на снегоходах и квадроциклах, проводятся беседы с рыбаками.

Ранее портал iz.ru сообщал, что рыбалка в Приморском крае едва не закончилась несчастным случаем. На льдине находились около 30 человек, когда она внезапно треснула. Опасаясь быть унесенными в море, люди массово побежали к берегу.

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