Алиев назвал возвращение Еревана стратегической целью Азербайджана

Возвращение в Ереван, являющийся исторической территорией Азербайджана, является стратегической и политической целью азербайджанцев. Об этом в пятницу заявил президент Ильхам Алиев на съезде правящей партии «Новый Азербайджан».

«Ереван является нашей исторической землей, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти земли. Это наша политическая и стратегическая цель, и мы должны к ней постепенно приближаться», — цитирует Алиева «РИА Новости».

Глава Азербайджана отметил, что нельзя забывать о своих исторических землях, и в будущем это должно стать одним из направлений деятельности.

«Наши исторические земли — Иреванское ханство, Зенгезур, Гейче, об этом должно знать как наше молодое поколение, так и весь мир», — подчеркнул он.

Напомним, ранее в четверг делегаты VI съезда правящей партии Азербайджана «Йени Азербайджан» («Новый Азербайджан») выдвинули Ильхама Алиева кандидатом в президенты на внеочередных выборах, которые пройдут 11 апреля текущего года.

Армянский журналист и политический обозреватель Айк Халатян напомнил, что это не первое подобное заявление Ильхама Алиева. В этот раз поводом стали предстоящие выборы президента.

По словам эксперта, высшее руководство Азербайджана, в том числе президент страны, на протяжении многих лет заявляют о претензиях не только на территории Нагорного Карабаха, но и на территорию Республики Армения.

«Эти заявления случаются регулярно и не только в преддверии выборов. Скорее всего, это нужно рассматривать, как часть давнего карабахского конфликта», — цитирует Халатяна НСН.

При этом, по мнению политического обозревателя, новое выступление Алиева не приведет к эскалации конфликта.

«Возможно, в период выборов в апреле небольшая эскалация будет происходить. Но мне кажется, что сейчас предпосылок для масштабной войны или крупной эскалации пока нет», — резюмировал Халатян.