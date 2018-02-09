Выплаты вкладчикам банка ФПК начнутся не позднее 22 февраля

Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии московского банка «Финансово-промышленный капитал» (ФПК) начнутся не позднее 22 февраля 2018 года, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

«Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100% от суммы всех его счетов в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сумму, которая не будет компенсирована страховкой, погасят в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди. Валютные вклады будут возмещаться по курсу ЦБ на 9 февраля 2018 года.

О точной дате начала выплат будет сообщено дополнительно.

Ранее 9 февраля стало известно,что ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка ФПК. На 1 декабря он занимал 295-е место в банковской системе РФ.



