Группа российских школьников уже неделю не может вылететь из Таиланда

Около 20 школьников из Якутии уже неделю не могут вылететь домой из Таиланда в связи с ошибкой авиакомпании.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального министерства образования.

Дети прибыли в страну на международный культурный фестиваль в провинциях Сурин и Корат.

«Эта была ошибка авиакомпании, она эту ошибку признала и организовала им места для ночлега и питание <…>. Из-за того, что нет свободных мест на самолет, они улетают небольшими группами по два-три ребенка», — сказал собеседник агентства.

По его словам, дети уже около недели находятся в Таиланде сверх положенного срока.

Сайт православной церкви в Таиланде (Московский патриархат) сообщает, в свою очередь, что получил от российского посла в Бангкоке Кирилла Барского просьбу оказать школьникам помощь.

Ранее в феврале сообщалось, что турист отправил обратно кирпичи, украденные из древнего храма в Таиланде, потому что они мешали его «спокойной жизни».