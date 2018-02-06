Турист вернул украденные кирпичи в тайский храм ради обретения покоя

Турист отправил обратно кирпичи, украденные из древнего храма в Таиланде, потому что они мешали его «спокойной жизни». Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

По словам представителя офиса по туризму в древнем городе Аюттхая, три вековых кирпича и записка на тайском языке были получены на прошлой неделе.

«В записке сказано, что кирпичи должны быть возвращены в любой храм Аюттхая, потому что отправитель не мог спокойно жить с тех пор, как их украл», — цитирует представителя «Интерфакс».

Кирпичи были возвращены в храм Ват Махатхат.

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