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Турист вернул украденные кирпичи в тайский храм ради обретения покоя

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Фото: Global Look Press/Sean Edison
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Турист отправил обратно кирпичи, украденные из древнего храма в Таиланде, потому что они мешали его «спокойной жизни». Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

По словам представителя офиса по туризму в древнем городе Аюттхая, три вековых кирпича и записка на тайском языке были получены на прошлой неделе.

«В записке сказано, что кирпичи должны быть возвращены в любой храм Аюттхая, потому что отправитель не мог спокойно жить с тех пор, как их украл», — цитирует представителя «Интерфакс».

Кирпичи были возвращены в храм Ват Махатхат. 

В ноябре 2017 года вандалы похитили ели с мемориала «Сад памяти» в Ленинградской области. Он был открыт в память о жертвах теракта над Синайским полуостровом 31 октября 2017 года — спустя два года после трагедии, унесшей жизни 224 человек.

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