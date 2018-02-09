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Редкий саблезубый олень впервые попал на видео в нацпарке Приморья

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Фото: youtube.com
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Редкий саблезубый олень впервые зафиксирован фотоловушкой в национальном парке Приморья «Земля леопарда». Об этом сообщает пресс-служба парка.

Этот вид является самым необычным из представителей копытных, проживающих в Приморье.

Миниатюрное оленевидное животное, кабарга, выглядит устрашающе из-за своих длинных клыков. Животное использует их вместо рогов для сражений с соперниками.

«Саблевидные отростки самцы этого вида используют для борьбы за самок во время гона. Иногда ранения могут быть настолько серьезными, что побежденный самец погибает», –– рассказали научные сотрудники нацпарка.

Несмотря на это, питается олень только растительной пищей.

Численность кабарги в «Земле леопарда» невелика.

Эти животные предпочитают селиться на склонах гор, поросших хвойным лесом, которых в нацпарке не так много. Такая местность позволяет оленю избежать встречи с хищником, обеспечив маневренному прыгуну безопасный отход.

Попала кабарга в фотоловушку как раз на одной из таких возвышенностей.

«Данный район национального парка заселяют несколько дальневосточных леопардов, встречаются харзы –– именно эти хищники представляют для кабарги главную угрозу. В целом же, по нашим наблюдениям, в национальном парке обитают не более 100 этих оленевидных животных, поэтому «встреча» действительно редкая», –– добавили в нацпарке.

Ранее портал iz.ru сообщал, что дальневосточный леопард вышел на автомобильную трассу возле «Земли леопарда». На видео, которое сняли автомобилисты, запечатлено, как леопард пытается перебежать дорогу.

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