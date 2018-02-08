Владимир Путин не пользуется смартфоном

Президент Владимир Путин признался, что не пользуется смартфоном. Об этом он сообщил в беседе с директором НИЦ «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком.

«Вот простая вещь: у каждого сейчас есть смартфон. На обработку и распознавание одного простого речевого запроса, отправленного со смартфона, затрачивается в среднем энергия, достаточная, чтобы вскипятить литр воды», — отметил Ковальчук.

«Вы сказали, что у всех смартфоны есть, а у меня нет смартфона. И у вас нет — видите? А говорите: у всех есть. И по поводу кипячения воды: если она чистая, ее и кипятить не надо», — ответил Путин.