Одни снегопады закончились, начались другие. И каждый на несколько дней фактически парализует столицу и ломает планы многих ее жителей. Большинству из нас сложно представить жизнь без ежедневных передвижений — а чем протяженнее город, тем длиннее маршруты. Однако транспорт становится едва ли не основной жертвой снежной стихии.

В самом деле: дороги превращаются в снежную кашу, скорость автомобилей, автобусов, троллейбусов падает, машины буксуют, на проезжей части растут сугробы. Лучше чувствует себя рельсовый транспорт — но трамвайные пути и железную дорогу могут заблокировать и оборвавшиеся под тяжестью мокрого снега провода, и ветки. В прошлый раз дерево упало на участок открытой Филевской линии метро. Метрополитен, в основном подземный, остается самым надежным транспортом, но на него обрушивается дополнительный поток пассажиров, в другую погоду поехавших бы автобусом или на своей машине.

Можно ли полностью подготовить транспортную систему города к такой экстремальной погоде? В принципе, конечно, да. Закупить в несколько раз больше снегоуборочной техники — но где взять столько работников для этой техники? А если работников всё-таки взять, чем их занять в оставшиеся дни года?

Или оснастить городские улицы подогревом, как это сделано на тротуарах возле некоторых зданий в центре, чтобы снег сразу таял. Но во сколько раз придется нарастить энергетические мощности, которые будут простаивать всё остальное время?

Как ни крути, удовольствие полностью обезопасить город от транспортного коллапса получается слишком дорогим. Лучше смириться с тем, что бывает в году несколько таких дней, когда все, куда им надо, не доедут. И не только зимой: ливни с ураганами в средней полосе России тоже случаются. К слову, в какой-то мере москвичам еще везет. Во Владивостоке или Петропавловске-Камчатском снегопады парализуют жизнь не в пример чаще, и спасительного метро там пока не построили. В такие дни там отменяют не только занятия в школах, но и останавливают работу предприятий — кроме, конечно, самых важных.

Тем не менее повысить готовность системы общественного транспорта города к снегопаду можно. Поскольку имеющуюся снегоочистительную технику «бросают» прежде всего на основные проспекты и улицы, то проще всего обеспечить бесперебойное движение тех маршрутов, которые проходят только по ним. Проблема в том, что их очень мало. Троллейбусу номер 14, например, никакой снегопад не помешает проехать по широким проспекту Мира или Русаковской улице, но он легко может застрять в узком Орлово-Давыдовском переулке: любая забуксовавшая легковушка его «запрёт».

Целесообразно оценить проспекты и улицы города на их надежность в случае природных катаклизмов: где-то велика вероятность появления сугробов и снежной каши, где-то при ливне образуется озеро, а где-то велика вероятность падения деревьев. А в преддверии снегопада или ливня оперативно корректировать схему движения, где-то отменяя автобус по «ненадежной» улице, а где-то закрывая ее для любого транспорта. И, конечно, обеспечить этому оперативную информационную поддержку, чтоб люди знали: по этой улице движение временно отменено, потому что велика вероятность тут застрять, зато по соседней движение усилено. Средств такого информирования достаточно: от SMS-рассылки до световых табло на остановках транспорта.

Что касается скоростного транспорта — МЦК, электричек, да и открытых участков метро, — то не так уж и затратно обезопасить его хотя бы от падения деревьев. Например, в тех местах, где они высокие, сделать ограждение линии повыше и понадежнее. Накрывать крышей всю линию — что обсуждалось применительно к Филевской линии метро — вовсе не обязательно, но накрыть можно небольшие участки под высоковольтными проводами, чтобы даже их обрыв не привел к остановке движения.

Конечно, хорошо бы в снегопад подкрепить призывы к автомобилистам пересесть на общественный транспорт дополнительными составами метро, чтобы перевезти всех внявших этим призывам. Проблема в том, что основные линии подземки и так в час пик перегружены и никаких дополнительных составов на них не выпустить. Новые линии нужно строить не только за пределами Третьего кольца, как сейчас, но и в центре города.

Не надо пытаться сделать вид, что городские службы могут в любую погоду обеспечить движение везде, где оно есть в обычных условиях. Чтобы город с наименьшими потерями пережил снегопад или ураган, ему нужен транспортный «каркас надежности». Этот каркас, защищенный от падения деревьев или проводов, от затопления в ливень, даже в пик ненастья должен ехать, а не стоять.

Автор — председатель МОО «Союз пассажиров»

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