Площадь Московского комбината шампанских вин увеличат в 1,4 раза в ходе реконструкции. Об этом сообщили в Москомстройинвесте.

Внесение соответствующих изменений в правила землепользования и застройки Москвы для участка на улице Рябиновая, дом 44 (ЗАО) для реконструкции существующих объектов, а также строительства новых корпусов АО «Московский комбинат шампанских вин» одобрила Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК). Таким образом, площадь предприятия, расположенного на западе Москвы, вырастет до 97 тыс. кв. м.

Как отмечает РИАМО, Московский комбинат шампанских вин был основан в 1980 году и является одним из крупнейших в России. Завод в настоящее время выпускает больше 10 торговых марок шампанского, а также «тихие вина» и коньяк разной выдержки.