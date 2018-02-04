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Винный дом Ротшильдов начал производить кошерное шампанское

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Фото: Global Look Press/Pascal Deloche/Godong
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Винный дом Champagne Barons de Rothschild начал производство кошерного розового шампанского, сообщили тематические СМИ.

Издание The Drinks Business отметило, что кошерным шампанское будет являться тогда, когда за процессом его изготовления наблюдает раввин, а сам продукт не содержит консервантов или искусственных красителей.

Отмечается, что шампанское будет продаваться как в специализированных магазинах, так и в торговых сетях. Шампанское также войдет в линейку кошерных белых вин, которые с 2016 года производит винный дом Ротшильдов.

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