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«Абрау-Дюрсо» продала рекордное число бутылок шампанского

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Фото: ТАСС/Тимкив Виталий
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Группа компаний «Абрау-Дюрсо» за этот год продала рекордно много игристого вина — более 30 млн бутылок, сообщили в компании.

Ожидается, что по итогам 2017 года рост продаж составит 14%. Выручка кампании за 9 месяцев составила 3,31 млрд рублей.

«Несмотря на общий негативный тренд на рынке российских вин, к концу года мы ожидаем рекордные за всю историю компании цифры по продажам. Но для нас это ожидаемый и закономерный результат — мы шли к нему с 2007 года», — комментирует гендиректор торгового дома «Абрау» Олега Петько, чьи слова приводит «РИА Новости».

В группу компаний «Абрау-Дюрсо» входит одноименный завод шампанского, краснодарский курорт «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо», группа компаний «Ведерниковъ», виноградники и винодельня «Лазурная ягода» (бренд «Усадьба Дивноморское»). Продукция идет на экспорт в 15 стран, в числе которых Латвия, страны СНГ, Германия, Китай и Израиль.

Ранее портал iz.ru рассказал, как правильно выбирать новогоднее вино. Прежде всего нужно иметь в виду, что органолептика конкретного вина и, соответственно, его цена сильно зависят от технологии производства. 

В России очень достойную премиальную классику делают «Усадьба Дивноморское» и «Лефкадия». Более бюджетные, но весьма добротные варианты есть у крупных производителей, вроде «Абрау-Дюрсо», «Кубань-Вино», «Мильстрима» или «Фанагории».

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