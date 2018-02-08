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Хакер из КНДР рассказал о нищете и голоде в армии

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Фото: Global Look Press
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В КНДР хакеры-шпионы страдают от нищеты, голода и слишком больших запросов властей, сообщил журналистам Bloomberg на условиях анонимности один из сотрудников подразделения. 

Он рассказал, что в КНДР занимаются распространением масштабных вирусов, к примеру WannaCry. А также режим КНДР рассылает выращенных им хакеров по всему миру, миссия которых — заработать любым путем как можно больше денег для родной страны.

При этом хакеры не являются социальной элитой. По словам собеседника агентства, к ним относятся как к кучке бедных низкооплачиваемых рабочих.

В декабре 2017 года в США выразили уверенность, что за кибератакой вредоносной программы WannaCry стоит Северная Корея. 

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