Ким Чен Ын оценил военный парад в КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын оценил военный парад в Пхеньяне и назвал его демонстрацией мощи державы с войсками мирового уровня. Об этом сообщает «РИА Новости».

Трансляцию мероприятия вело центральное телевидение Северной Кореи.

«Сегодняшний парад продемонстрирует облик развитой и мощной КНДР как державы с вооруженными силами мирового уровня», — сказал Ким Чен Ын.

На параде была продемонстрирована межконтинентальная баллистическая ракета МБР нового типа «Хвасон-15», передает ТАСС. По традиции мероприятие проводилось на центральной площади имени Ким Ир Сена. В параде приняли участие около 13 тыс. северокорейских военнослужащих и 200 единиц военной техники.