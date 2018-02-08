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Обнаружена крупнейшая утечка в истории Apple

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Фото: REUTERS/Regis Duvignau/File Photo
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В Сеть выложили исходный код загрузчика iBооt, который отвечает за процесс загрузки iOS.

Исходный код iBoоt — закрытая информация, Apple не публикует эти файлы. Загрузчик отвечает за верификацию ядра и проверяет подписи Apple, необходимые для работы устройства.

Автор книг об операционных системах Apple Mac OS X и iOS Джонатан Левин назвал инцидент крупнейшей утечкой в истории компании.

Как сообщает издание Mоtherboard, код относится к iOS 9.3. Из-за отсутствия некоторых файлов этот код не удастся скомпилировать, но это не мешает изучать исходники для поиска уязвимостей.

В начале января Apple признала, что критическая уязвимость процессоров Intel, AMD и ARM, позволяющая получить доступ к конфиденциальной информации, касается всех моделей iPhone и iMac.

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