Обнаружена крупнейшая утечка в истории Apple

В Сеть выложили исходный код загрузчика iBооt, который отвечает за процесс загрузки iOS.

Исходный код iBoоt — закрытая информация, Apple не публикует эти файлы. Загрузчик отвечает за верификацию ядра и проверяет подписи Apple, необходимые для работы устройства.

Автор книг об операционных системах Apple Mac OS X и iOS Джонатан Левин назвал инцидент крупнейшей утечкой в истории компании.

Как сообщает издание Mоtherboard, код относится к iOS 9.3. Из-за отсутствия некоторых файлов этот код не удастся скомпилировать, но это не мешает изучать исходники для поиска уязвимостей.

В начале января Apple признала, что критическая уязвимость процессоров Intel, AMD и ARM, позволяющая получить доступ к конфиденциальной информации, касается всех моделей iPhone и iMac.