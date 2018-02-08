МВД Таджикистана отстранило 20 сотрудников из-за лишнего веса

Двадцать сотрудников МВД Таджикистана в 2017 году отстранили от должностей из-за лишнего веса, сообщил глава ведомства Рамазон Рахимзода.

По его словам, полицейским дали срок для приведения своих параметров в определенную норму, после чего их восстановят в должности.

Приказ, согласно которому работники под угрозой увольнения в течение месяца должны были сбросить лишний вес, издали еще в 2016 году. МВД также вывело нормативы: например, при росте 170 сантиметров сотрудник не должен весить более 75 кг. Документ до сих пор остается в силе, указывает ТАСС.

Как добавили в министерстве, все сотрудники три раза в неделю бегают кросс в 5 км и плавают в бассейне.

Ранее портал iz.ru сообщал, что специалисты назвали семь привычек, которые помогут похудеть. При этом привести себя в форму можно, даже не занимаясь спортом.