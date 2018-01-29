Американский заключенный сбежал из тюрьмы за едой и вернулся

Заключенного федеральной тюрьмы Бомонт в округе Джефферсон штата Техас поймали, когда он пытался вернуться на территорию исправительного учреждения с пакетами еды.

Об этом сообщается на странице окружного шерифа в соцсети Facebook.

О регулярных «побегах» заключенных за едой правоохранители узнали после поступившего им сообщения. После этого на участке установили камеры видеонаблюдения. Оказалось, что регулярно заключенные выбегали на территорию соседнего ранчо, где останавливался неизвестный грузовик. Забрав продукты, они возвращались в камеры.

Пойманным беглецом оказался 25-летний уроженец Далласа Джошуа Хансен, заключенный под стражу по делу, связанному с наркотиками. При себе у Хансена была спортивная сумка, набитая продуктами. В ней правоохранители нашли бутылки бренди, виски, несколько пачек сигарет, аккуратно упакованные бутерброды и большое количество домашней еды, в том числе сосиски барбекю и жареную курицу.

Хансен был арестован и вернулся в тюрьму, теперь его ждет еще одно разбирательство.

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