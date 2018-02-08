Прямой эфир

Путин поддержал создание в России синхротрона за 40 млрд рублей

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин одобрил идею по созданию в Новосибирске синхротрона, который позволит проводить исследования во многих научных областях. Данный прибор стоит порядка 40 млрд рублей и необходим для изучения структуры вещества на нанометровом уровне.  

«Воздействие радиации — вопрос фундаментальный»
Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал «Известиям» об исследовании воздействия космического излучения на человека и технику

«Мы постараемся организовать эту работу по принятию решений соответствующих тоже как можно быстрее, с тем чтобы от разговоров реально перейти к реализации проекта», — отметил российский лидер, которого цитирует ТАСС

Он также отметил, что стране нужны крупные проекты.

День науки отмечается в России 8 февраля. Он был учрежден в 1999 году и приурочен к дате основания Российской академии наук, заложенной Петром I в 1724 году.

Ранее стало известно, что в этот день российский лидер посетит академгородок, где ему продемонстрируют лаборатории Института ядерной физики им. Г.И. Будкера. Также президент встретится с учеными сибирского отделения Российской академии наук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин обсудил ситуацию в Африне и Идлибе с Эрдоганом
Путин обсудит в Новосибирске вопросы развития российской науки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017