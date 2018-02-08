Путин поддержал создание в России синхротрона за 40 млрд рублей

Президент России Владимир Путин одобрил идею по созданию в Новосибирске синхротрона, который позволит проводить исследования во многих научных областях. Данный прибор стоит порядка 40 млрд рублей и необходим для изучения структуры вещества на нанометровом уровне.

«Мы постараемся организовать эту работу по принятию решений соответствующих тоже как можно быстрее, с тем чтобы от разговоров реально перейти к реализации проекта», — отметил российский лидер, которого цитирует ТАСС.

Он также отметил, что стране нужны крупные проекты.

День науки отмечается в России 8 февраля. Он был учрежден в 1999 году и приурочен к дате основания Российской академии наук, заложенной Петром I в 1724 году.

Ранее стало известно, что в этот день российский лидер посетит академгородок, где ему продемонстрируют лаборатории Института ядерной физики им. Г.И. Будкера. Также президент встретится с учеными сибирского отделения Российской академии наук.