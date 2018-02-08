Хоккеист «Оттавы» Барроуз дисквалифицирован на 10 матчей НХЛ
Нападающий канадской хоккейной команды «Оттава» Александр Барроуз дисквалифицирован на 10 матчей чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после нападения на соперника, канадского форварда «Нью-Джерси» Тэйлора Холла. Об этом сообщает сайт лиги.
Инцидент произошел 7 февраля во время второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Оттавой» и «Нью-Джерси», впоследствии окончившегося со счетом 5:3. Барроуз был дисквалифицирован на 10 матчей НХЛ за удар коленом в голову Тэйлора Холла, повалив того на лед. Кроме того, на время дисквалификации Барроуз лишится зарплаты, сообщает «Спорт-Экспресс». Всего за игру Барроуз получил два штрафа за грубость и толчок клюшкой, а также штраф в размере $134,408 тыс. Деньги будут направлены в фонд помощи игрокам НХЛ.
Барроуз проводит за «Оттаву» уже второй сезон. В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ он провел 51 матч, забросив три шайбы и сделав пять результативных передач.