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Хоккеист «Оттавы» Барроуз дисквалифицирован на 10 матчей НХЛ

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Фото: РИА Новости/Григорий Соколов
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Нападающий канадской хоккейной команды «Оттава» Александр Барроуз дисквалифицирован на 10 матчей чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после нападения на соперника, канадского форварда «Нью-Джерси» Тэйлора Холла. Об этом сообщает сайт лиги.

Инцидент произошел 7 февраля во время второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Оттавой» и «Нью-Джерси», впоследствии окончившегося со счетом 5:3. Барроуз был дисквалифицирован на 10 матчей НХЛ за удар коленом в голову Тэйлора Холла, повалив того на лед. Кроме того, на время дисквалификации Барроуз лишится зарплаты, сообщает «Спорт-Экспресс». Всего за игру Барроуз получил два штрафа за грубость и толчок клюшкой, а также штраф в размере $134,408 тыс. Деньги будут направлены в фонд помощи игрокам НХЛ.

Барроуз проводит за «Оттаву» уже второй сезон. В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ он провел 51 матч, забросив три шайбы и сделав пять результативных передач.

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