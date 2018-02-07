Хоккей с мячом не включат в программу ОИ-2022 в Пекине

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет включать в программу ОИ-2022, которые пройдут в Пекине, хоккей с мячом. Об этом заявил исполняющий обязанности главы координационной комиссии спортивной организации по подготовке к Олимпиаде Хуан Антонио Самаранч.

«Пекин нас не просил о включении новых видов спорта, и мы этому рады», — приводит его слова ТАСС.

Сборная России завоевала титул чемпиона мира по хоккею с мячом на прошлой неделе. Команда в финальной встрече обыграла представителей Швеции. Турнир проходил в Хабаровске.