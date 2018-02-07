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Хоккей с мячом не включат в программу ОИ-2022 в Пекине

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Международный олимпийский комитет (МОК) не будет включать в программу ОИ-2022, которые пройдут в Пекине, хоккей с мячом. Об этом заявил исполняющий обязанности главы координационной комиссии спортивной организации по подготовке к Олимпиаде Хуан Антонио Самаранч. 

«Пекин нас не просил о включении новых видов спорта, и мы этому рады», — приводит его слова ТАСС

Сборная России завоевала титул чемпиона мира по хоккею с мячом на прошлой неделе. Команда в финальной встрече обыграла представителей Швеции. Турнир проходил в Хабаровске. 

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