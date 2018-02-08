Прямой эфир

Костюм «человека-туалета» назвали лучшим в мире

0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети набирает популярность видео, на котором мужчина одет в костюм человека внутри биотуалета. Ролик под названием «Лучший костюм в мире» стал самым популярным в треде Reddit. 

Костюм состоит из макета биотуалета, в котором «сидит» человек. Многие пользователи отмечают, что еще не видели ничего лучше. 

«Самое точное, конечно, — то, что он смотрит в телефон, сидя на унитазе», — отметил один из комментаторов.

Костюм состоит из макета биотуалета, в котором «сидит» человек. 

В декабре 2017 года злоумышленники в костюмах собак спилили несколько елок в парке в Санкт-Петербурге. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Германии соцработники одевали инвалидов в костюм Бората и устраивали «показ мод»
Злоумышленники в костюмах собак спилили несколько елок в Петербурге

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017