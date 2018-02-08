Костюм «человека-туалета» назвали лучшим в мире

В Сети набирает популярность видео, на котором мужчина одет в костюм человека внутри биотуалета. Ролик под названием «Лучший костюм в мире» стал самым популярным в треде Reddit.

Костюм состоит из макета биотуалета, в котором «сидит» человек. Многие пользователи отмечают, что еще не видели ничего лучше.

«Самое точное, конечно, — то, что он смотрит в телефон, сидя на унитазе», — отметил один из комментаторов.

Костюм состоит из макета биотуалета, в котором «сидит» человек.

В декабре 2017 года злоумышленники в костюмах собак спилили несколько елок в парке в Санкт-Петербурге.