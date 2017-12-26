Злоумышленники в костюмах собак спилили несколько елок в Петербурге

Злоумышленники в костюмах собак спилили несколько елок в парке в Санкт-Петербурге. Информация об происшествии появилась в социальной сети «ВКонтакте».

По словам пользователя, опубликовавшего видеозапись, инцидент произошел в Муринском парке на проспекте Луначарского, пишет телеканал «Звезда».

«Напротив дома № 82 к.1 на проспекте Луначарского с парка срезали елки и скрылись, погрузив их в «Газель». Двое, что срезали елки, были в костюмах собак темного цвета. Номера не видно, но где-то на этом доме есть видеокамеры», — говорится в сообщении.

Пока неизвестно, поступало ли заявление о произошедшем в полицию.

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