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Злоумышленники в костюмах собак спилили несколько елок в Петербурге

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Фото с камеры видеонаблюдения
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Злоумышленники в костюмах собак спилили несколько елок в парке в Санкт-Петербурге. Информация об происшествии появилась в социальной сети «ВКонтакте».

По словам пользователя, опубликовавшего видеозапись, инцидент произошел в Муринском парке на проспекте Луначарского, пишет телеканал «Звезда»

«Напротив дома № 82 к.1 на проспекте Луначарского с парка срезали елки и скрылись, погрузив их в «Газель». Двое, что срезали елки, были в костюмах собак темного цвета. Номера не видно, но где-то на этом доме есть видеокамеры», — говорится в сообщении. 

Пока неизвестно, поступало ли заявление о произошедшем в полицию. 

Как писал портал iz.ru, ранее, 26 декабря, во Львове неизвестный мужчина в шортах украл из вертепа перед ратушей колыбель со скульптурой Иисуса.

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