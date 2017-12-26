Жители Биробиджана накануне Нового года остались без живых елок

На новогодних базарах, открытых в Биробиджане, нет живых елок. Как выяснилось, никто из предпринимателей не захотел заниматься продажей деревьев. Тем, кто хочет украсить настоящей елкой свой дом, придется ехать в местный лесхоз или питомник.

Об этом сами жители рассказали ИА EAOMedia. В свою очередь, в мэрии города агентству сообщили, что местный лесхоз, который обычно реализует данную продукцию, пока не изъявлял желания предоставить ее на новогодние базары.

А в Москве елочные базары заработали еще 20 декабря. Открыто более 200 пунктов продажи живых деревьев — елей, пихт и сосен. Причем приобрести можно как деревья из России, так и привезенные из-за рубежа.