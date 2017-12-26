Прямой эфир

Жители Биробиджана накануне Нового года остались без живых елок

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На новогодних базарах, открытых в Биробиджане, нет живых елок. Как выяснилось, никто из предпринимателей не захотел заниматься продажей деревьев. Тем, кто хочет украсить настоящей елкой свой дом, придется ехать в местный лесхоз или питомник.

Об этом сами жители рассказали ИА EAOMedia. В свою очередь, в мэрии города агентству сообщили, что местный лесхоз, который обычно реализует данную продукцию, пока не изъявлял желания предоставить ее на новогодние базары.

А в Москве елочные базары заработали еще 20 декабря. Открыто более 200 пунктов продажи живых деревьев — елей, пихт и сосен. Причем приобрести можно как деревья из России, так и привезенные  из-за рубежа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве заработали елочные базары
Новогодние елки на улицах Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017