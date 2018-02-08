Поиск пропавшего судна «Восток» проходящими судами прекращен

Проходящие суда больше не оповещаются о необходимости искать пропавшее в Японском море 25 января судно «Восток».

Информацию об этом распространил Морской спасательно-координационный центр (МСКЦ) Владивостока.

«Активная фаза завершилась 29 января, с тех пор мы искали девять суток, но ничего не нашли», — цитирует ТАСС главу МСКЦ Николая Пирожкова.

В свою очередь, в МЧС России пока не приняли решение о прекращении поисков пропавшего судна.

Экипаж «Востока» перестал выходить на связь 25 января, после того как сработал аварийный радиобуй. Всего на борту находилось 20 человек. Известно, что судно попало в сильный шторм с порывистым ветром до 24 м/с.

30 января членов экипажа судна «Восток» признали пропавшими без вести.