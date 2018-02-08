Макрон готов прописать в конституции Франции отдельное упоминание Корсики

Статус острова Корсика пропишут в конституции Франции отдельной строкой.

С таким обещанием президент страны Эммануэль Макрон выступил перед корсиканскими властями в городе Бастия в среду, 7 февраля.

«Сегодня я объявляю вам официально, что я положительно отношусь к тому, чтобы Корсика была упомянута в конституции, и что соответствующие предложения будут выдвинуты», — цитирует его ТАСС.

При этом Макрон не уточнил, что именно будет в этой строке, и отказался признавать статус корсиканского языка.

7 декабря портал iz.ru рассказал, что Корсика будет добиваться большей автономии. Речь идет, в частности, о планах получить от Парижа большую финансовую независимость, признании за корсиканским языком официального статуса и права на введение статуса о местном резидентстве (по сути напоминающего советский институт прописки).

Эксперты сомневаются, что власти Франции, одной из самых централизованных стран Европы, согласятся выполнить требования корсиканских националистов, но витающий над регионом «призрак Каталонии» всё же заставит их быть менее резкими.