Более 500 км провода заменят в Тверской области

Замена неизолированных проводов на самонесущие изолированные протяженностью более 500 км в рамках программы повышения надежности и развития электроснабжения запланирована в Тверской области на 2018–2019 годы.

Соглашение компании ПАО «Россеть» и правительство региона, которое было подписано в 2017 году, обсуждалось на совещании, которое провел губернатор региона Игорь Руденя 2 февраля. Глава Тверской области подчеркнул, что необходимо обеспечить равномерное развитие территорий Верхневолжья, создать условия для развития экономики территорий с учетом численности населения, объемов потребления энергии и перспективности муниципальных образований, сообщают «Тверские ведомости».

В программу мероприятий по повышению надежности энергосистемы для потребителей включена замена устаревшего и неэффективного оборудования, внедрение ресурсосберегающих технологий, а также развитие мощностей на основе имеющихся установок. Все эти направления были обозначены президентом России Владимиром Путиным как приоритетные на совещании по вопросам развития электроэнергетики в ноябре 2017 года.

Также запланировано обновление специализированной техники, чтобы сократить время реагирования в случае аварийных ситуаций, и строительство более 22 км линий электропередачи, установка реклоузеров, реконструкция и модернизация подстанций для повышения надежности электросбережения и сокращения времени отключений электроэнергии.