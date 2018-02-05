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На севере и западе Подмосковья восстановили электроснабжение

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК) сообщила об устранении неполадок, в результате которых без света остались северные и западные районы Подмосковья, сообщает пресс-служба МОЭСК. 

В сообщении подчеркивается, что неполадки были устранены менее чем за 12 часов, несмотря на тяжелейшие погодные условия.

В настоящий момент все силы передислоцированы на восток Подмосковья, который пострадал от стихии больше других. 

«Аварийно-восстановительные работы будут вестись в круглосуточном режиме, до полной ликвидации последствий природной аномалии», — говорится в сообщении.

Снегопад, обрушившийся на Москву и Подмосковье в ночь на 3 февраля, является самым мощным за последние 100 лет. В российской столице введен предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности.

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