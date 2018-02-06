Электроснабжение восстановили в Волгоградской области

Электроснабжение более 7,6 тыс. потребителей в Волгоградской области восстановлено после отключений в результате неблагоприятных погодных условий.

Об этом сообщает Минэнерго РФ.

По данным ведомства, с 15:30 до 19:00 мск 5 февраля из-за сильного мокрого снега происходили массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6–10 кВ.

Без электроснабжения оставались потребители в 19 населенных пунктах, а также 23 социально значимых объекта.

Отмечается, что к аварийно-восстановительным работам привлекалась 21 бригада в составе 70 человек и 25 единиц специальной техники.

Ранее сообщалось, что электроснабжение, которое было нарушено из-за снегопада, восстановили в Тульской области.