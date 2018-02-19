Выступая на торжественном собрании, посвященном 95-летию Верховного суда РФ, президент России Владимир Путин назвал принципиальным вопросом «внедрение информационных технологий, без которых немыслимо современное судопроизводство. Так, предлагается ввести в судах автоматизированное распределение дел между судьями, а также обязательную аудиозапись судебного заседания».

Тут важно отметить, что и сейчас участники судебного заседания имеют право в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход разбирательства. Но другое дело — аудиозапись обязательная. Для чего она нужна? Прежде всего это направлено на защиту интересов граждан, усиление гарантий их прав и законных интересов. В частности, аудиозапись служит объективной основой для решения споров о корректности отражения информации о ходе судебного заседания в документах.

Во-вторых, это — ответ на вызовы эпохи современных технологий. В-третьих, в последние годы «по всем видам судопроизводства введены элементы электронного правосудия, включая информационные системы, содержащие сведения о судебных делах, а также тексты судебных решений».

В этом контексте введение обязательной аудиозаписи заседания — следующий и логичный шаг в совершенствовании судебной системы, эффективный инструмент разгрузки судов, в частности их секретарей, от бумажной рутины. Хотя, думаю, на первых порах бумажный протокол сохранится.

Наконец, как юрист-эколог не могу не заметить, что отказ от бумажного документооборота объективно направлен на разумное использование природных ресурсов: всем известно, что бумага — это леса. В этой связи показательны следующие факты: одно дерево превращается в 12 500 листов офисной бумаги, 45% бумажных документов выбрасываются в течение 24 часов после их создания, а объем вырубки леса сегодня в несколько раз превышает объем его естественного восстановления. По данным Конфедерации европейских бумажных отраслей (CEPI), самые высокие темпы роста производства бумаги и картона были зарегистрированы Россией (+3,8%), Индией (+2,9%) и Китаем (+2,9%). В этой связи тем более актуальна цифровизация всех рабочих отраслей, к чему и призывают власти в последнее время.

Несколько лет назад правительство РФ уже предлагало вести видеозапись судебных заседаний, но инициатива не была принята. У обоих способов фиксации есть свои плюсы и минусы. Аудиозапись дает только звук, но она эргономична и требует меньше места для хранения. Она представляет собой, можно сказать, необходимый минимум. Видеозапись нужна в первую очередь для фиксации, например, следственных действий (осмотра места происшествия, обыска, допроса и пр.), чтобы можно было воспринять всю картину целиком. В судебном заседании, когда известен состав суда, определены стороны и неизменно место действия, она может осуществляться дополнительно.

Полагаю, при проработке идеи введения обязательной аудиозаписи судебных заседаний необходимо учесть вопросы права доступа к таким файлам, обеспечить и гарантировать их сохранность и защищенность. Далее — защита информации от случайных или преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, которые могут нанести ущерб участникам процесса и другим лицам, а также от подлога.

Еще одна проблема — охрана государственной или иной охраняемой законом тайны, предотвращение разглашения сведений об интимных сторонах жизни участников судопроизводства либо сведений, унижающих их честь и достоинство, обеспечение безопасности участников судебного разбирательства, их родственников или близких лиц и пр. По таким делам допускается закрытое судебное разбирательство, и тогда аудиозапись как минимум под вопросом.

Автор — доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, декан и заведующий кафедрой экологического и земельного права юридического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, член президиума Ассоциации юристов России (АЮР), председатель Московского регионального отделения АЮР.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции