Заснеженная Сахара

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В пустыне второй раз за год выпал снег
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Фото: Karim Bouchetata photography
В пустыне Сахара в начале февраля выпал снег — уже второй раз за эту зиму и четвертый раз с начала 2016 года. До 2016-го снегопадов здесь не было 37 лет. Заснеженную пустыню снял местный фотограф Карим Бушетата — по просьбе портала iz.ru, он предоставил фотографии в распоряжение издания
Фото: Karim Bouchetata photography
Снег выпал только в одном из районов Сахары, расположенном на северо-западе Алжира
Фото: NASA
Так теперь пустыня выглядит на фотографиях со спутников NASA
Фото: Karim Bouchetata photography
Алжирский город Айн-Сефра и обступившая его снежная пустыня
Фото: Karim Bouchetata photography
Любые осадки в Сахаре считаются большой редкостью, тем более снег
Фото: Karim Bouchetata photography
Песчаные дюны оказались почти полностью скрыты под покровом снега — всего его выпало несколько сантиметров
Фото: Karim Bouchetata photography
Первый раз в этом году снегопад случился в начале января, причем в том же районе — тогда выпало сразу 40 см осадков
Фото: Karim Bouchetata photography
Правда, как сообщают местные жители, уже к вечеру снег практически растаял
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