Владимир Путин провел совещание по подготовке к Универсиаде-2019. Главное студенческое соревнование пройдет в следующем году в Красноярске. Президент обеспокоен отставанием в строительстве ряда объектов.

Путин заявил, что Россия сохраняет одну из лидирующих позиций в мировом спорте. Призвал не смешивать тему Универсиады с последними скандалами в МОКе. Наша цель, подчеркнул Путин, — подарить студспорту незабываемый праздник.

XXIX Всемирная универсиада состоится со 2 по 12 марта 2019 года.