Масштабные работы по энергоснабжению пройдут в Орловской области

Масштабные работы по ремонту сетей энергоснабжения пройдут во всех районах Орловской области. Проект ремонтных работ утвердили в филиале ПАО «МРСК Центр» — «Орелэнерго».

В этом году в целях обеспечения населения качественным, бесперебойным и безопасным энергоснабжением будет проведена масштабная работа по устранению проблемных участков линий электропередач во всех районах области, сообщает InfoOrel.ru.

В общей сложности планируется провести ремонт более 1 тыс. км воздушных линий электропередач. Также, проведут работы для снижения риска выхода из строя сети по причине обрушения на линии передач деревьев. Для этого с площади 776,4 га уберут растительность в виде кустарников и деревьев.

На проведение всех работ, связанных с ремонтом и профилактикой энергоснабжения, из бюджета направлено 323,9 млн рублей. План работ создан с учетом результатов обследования оборудование, проведения анализа данных и обследования действующих участков сетей.