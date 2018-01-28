Более 200 тыс. потребителей в Чечне остались без света

Отключение трансформатора стало причиной отключения электричества в трех районах Чеченской Республики, без света остались более 200 тыс. потребителей.

На сайте Минэнерго отмечается, что в 11:32 по местному времени «действием защиты отключился трансформатор Т-1».

«Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей Ножай-Юртовского, Курчалоевского и частично Гудермесского районов (около 223 тыс. человек)», — сообщают энергетики. Аварийные бригады проводят восстановительные работы. Общая мощность отключенных потребителей составляет 34 МВт.

Ранее на этой неделе сообщалось, что 69,2 тыс. потребителей Ачхой-Мартановского района Чечни остались без света.