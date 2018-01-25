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Без энергоснабжения остались около 70 тыс. жителей Чечни

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Жители Чеченской республики остались без энергоснабжения в четверг, 25 января. Минэнерго России сообщает, что подача электричества была отключена оперативным персоналом в целях предотвращения аварии на подстанции.

В 7:13 была отключена воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ Плиево–Самашки, сообщает «РИА Новости». По той же причине в 8:52 была отключена воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ Самашки–ГРП-110» на подстанции «Самашки», подстанция обесточена.

В результате 69,2 тыс. бытовых потребителей Ачхой-Мартановского района Чечни остались без света. Завершение работ планируется до 17:00 мск четверга.

Накануне портал iz.ru сообщил, что несколько сел на Сахалине остались без света из-за циклона.

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