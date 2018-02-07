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Осужденному за взятки экс-мэру Астрахани снизили штраф

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Суд Астрахани уменьшил в пять раз штраф экс-мэру Астрахани Михаилу Столярову, приговоренному к девяти годам заключения за взяточничество. Это сделано в связи со смягчением уголовного наказания.

Как сообщил прокурор области Александр Лычагин, со Столярова взыскали в счет погашения штрафа около 15 млн рублей. Это 3% от назначенных ему 500 млн рублей. Суд снизил сумму взыскания до 100 млн рублей.

Кроме того, отмечает «Астрахань-24», также смягчен приговор экс-министру социального развития и труда региона Екатерине Лукьяненко. Штраф в размере 52 млн рублей сокращен до 8 млн рублей.

Напомним, приговор в отношении бывшего мэра Астрахани был вынесен в ноябре 2014 года. Первоначально ему назначили 10 лет лишения свободы, однако в декабре судебная коллегия областного суда сократила срок на один год. Лукьяненко получила четыре года колонии также по обвинению о взяточничестве.

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