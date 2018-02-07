В Бразилии неуклюжий осел провалился в дом через крышу

В Сети набирает популярность видеоролик, а кадрах которого неуклюжий осел из-за невнимательности провалился в дыру в крыше жилого дома. Видео опубликовано на видео-сервисе YouTube.

Инцидент произошел в муниципалитете Кажазейрас. Как сообщает телеканал «Звезда», изначально видео опубликовали в середине января, после чего о нем написали различные местные зарубежные таблоиды. Журналистам Daily Mail удалось узнать, что до падения осел гулял на холме, с которого и попал на крышу дома. Она не выдержала его веса, и осел долгое время пытался выбраться из дыры, которую сам проделал, но в итоге провалился в дом, умудрившись не пострадать.

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