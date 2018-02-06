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Гусь покалечил подстрелившего его охотника в США

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Фото: Global Look Press
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Американец получил травмы из-за гуся, которого подстрелил. Об этом пишет сайт SkyNews.

Инцидент произошел в штате Мэриленд в городе Крапо с 51-летним местным жителем Робертом Мейлхаммером 6 февраля. Мужчина направлялся к реке Майлс, чтобы поохотиться со своим приятелем, когда у них над головами пролетала стая гусей. Охотники решили подстрелить их. Мейлхаммер попал в одну из птиц, которая упала прямо ему на лицо. В результате мужчина получил серьезные травмы лица и головы.

По словам представителя полиции Кэнди Томсон, вес птиц варьируется от 4,5 до 6 кг, а при падении с высоты 30 м они в состоянии нанести серьезные травмы. Как сообщает телеканал «360», чтобы доставить пострадавшего в травмпункт, пришлось вызывать авиацию. В настоящее время охотник находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет.

Ранее портал iz.ru сообщал, что жители Техаса засняли на видео напугавшее их нашествие черных птиц.

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