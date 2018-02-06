Гусь покалечил подстрелившего его охотника в США

Американец получил травмы из-за гуся, которого подстрелил. Об этом пишет сайт SkyNews.

Инцидент произошел в штате Мэриленд в городе Крапо с 51-летним местным жителем Робертом Мейлхаммером 6 февраля. Мужчина направлялся к реке Майлс, чтобы поохотиться со своим приятелем, когда у них над головами пролетала стая гусей. Охотники решили подстрелить их. Мейлхаммер попал в одну из птиц, которая упала прямо ему на лицо. В результате мужчина получил серьезные травмы лица и головы.

По словам представителя полиции Кэнди Томсон, вес птиц варьируется от 4,5 до 6 кг, а при падении с высоты 30 м они в состоянии нанести серьезные травмы. Как сообщает телеканал «360», чтобы доставить пострадавшего в травмпункт, пришлось вызывать авиацию. В настоящее время охотник находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет.

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