Планета зависит от человека

Михаил Ковальчук: Новые технологии меняют мир. Но если раньше это происходило локально, то сегодняшний уровень прогресса меняет мир глобально. Человечество столкнулось с экзистенциальным вызовом. С одной стороны, колоссальный прогресс, с другой — половина населения земного шара управляется по GPS, и если внезапно эта система навигации отключится, многие могут не найти дорогу домой. Это пока гротеск, но он недалек от истины. Став зависимыми от гаджетов, люди теряют способность думать, анализировать, самостоятельно принимать решения.

Впрочем, хочу подчеркнуть, что я ни в коем случае не против цифровых технологий...

Татьяна Черниговская: Я тоже не пишу гусиным пером, мы все живем в цифровом мире. Но мы уже попали в другой тип цивилизации, это факт. И коль уж мы там находимся, то должны остановиться, передохнуть и подумать: кто мы такие, кем планируем быть? Мы просто организмы, которые переваривают пищу? Или какие-то существа, которые только на кнопки умеют нажимать? Не знаю, можем ли мы в этом случае называться Homo Sapiens. На кнопочку нажал — тебе эспрессо льется из кофеварки, на другую нажал — латте...

Николас Карр, британец, выпустил книгу про интернет и его влияние. Он сам себя описывает: «Раньше я был искусный ныряльщик: нырял в океан знаний, долго, медленно там плавал, рассматривал объекты с разных сторон, возвращался, думал. Теперь я искусный серфингист: с огромной скоростью ношусь по поверхности, мне в голову не приходит нырнуть». Мы согласны на этот одномерный мир, а не на этот гигантский океан?

Пришло время рефлексии. Юрий Михайлович Лотман говорил, что на Земле есть один вид, который способен к рефлексии, то есть к думанию о думании, к осознанию, кто мы такие. Метафорически выражаясь, к способности смотреть в зеркало честно и видеть отражение. Вполне пришло время нам сесть и подумать, в какую игру мы играем, потому что играем мы в игру, которая по-настоящему опасна. Для планеты, потому что мы можем случайно не на те кнопочки нажать, и всё рванет. Но она опасна и для нас, как для существ высокого ранга, потому что мы — это наш мозг. Если он вообще не участвует никак в жизни, а это именно то, что сейчас происходит, — он просто выключен.

Сейчас говорят даже о том, что мы переживаем особую геологическую эпоху — антропоцен. Роль человека в благополучии и даже самом факте существования планеты очень высока, планета начинает по-настоящему зависеть от пока еще высшего вида, которым мы являемся. Именно сейчас реализуется тот антропологический вызов, который предсказывали философы — Мамардашвили, Пятигорский и другие. Многие тогда, в середине века говорили об антропологической катастрофе. Но она все-таки случилась не тогда, а происходит сейчас.

М. К.: Они просто не представляли в то время, что ждет планету в следующем веке.

Т. Ч.: В то время еще были поколения, которые получили серьезное классическое образование, умели думать. Была привычка к думанию, к чтению сложной литературы, слушанию сложной музыки, позже — к просмотру сложных фильмов.

М. К.: Мозг тренировался всё время. Это было главным занятием человека.

Т. Ч.: Вот! Почему надо учить с детства языки, играть на музыкальных инструментах? Ведь не предвидится встреча с древними греками и мало кто говорит сегодня на латыни. Но это крайне полезно учить, это невероятная тренировка нейронной сети. Человек, который с детства учит языки и серьезно занимается музыкой, тренирует нейронную сеть на очень тонкие вещи.

Мы живем в эпоху серьезных потрясений в образовательной сфере. Пусть на меня обидятся коллеги, но я скажу, что преподаватель или учитель как транслятор знаний сегодня уже не нужен. Онлайн-курсов из любого университета — полным-полно. Любую информацию можно добыть в три секунды. Но необходим живой человек, который скажет, какая информация фейк, какой можно доверять, на какие сайты вообще не стоит ходить, какие вещи имеют ценность, а какие маргинальны. Нужен индикатор ценностных вещей, вот что важно. Это значит, что должна быть перестроена система образования. При этом я сторонник классического образования: хочу, чтобы все учили латынь и древнегреческий.

М. К.: В лучших американских университетах сохранена эта система. Образование везде компьютеризировано, но там, где готовят элиту, — там не отказываются от принципов классического образования. Они и латынь зубрят, и достаточно жесткой дисциплине подчиняются.

Т. Ч.: Абсолютно верно. Более того, во многих таких местах даже гаджеты запрещены. Они выходят в интернет очень редко и дозированно.

Подготовка элит — это очень важная сейчас для человечества тема. Те, кто будет управлять государствами, должны быть тренированными. Они должны понимать, что такое опасность, что такое дисциплина, как себя ограничивать, как справляться со стрессами, с наездами разного сорта, в том числе когнитивными. Это люди серьезной подготовки. Их надо специально выращивать.

М. К.: Но есть и люди массовых профессий. Как готовить их? Что делать с теми, кто лишается работы из-за автоматизации производства и услуг? Сегодня в области машинного распознавания образов — зрительных и слуховых — достижения таковы, что позволяют прогнозировать в ближайшие три-пять лет полное упразднение обслуживающих специальностей. Мы можем уже сейчас составить большой список профессий, которых завтра не станет.

Следовательно, вся система образования должна быть проанализирована и радикально пересмотрена. Происходит высвобождение огромного количества людей. Получается, что сбывается мечта классиков марксизма-ленинизма: у людей появляется огромное количество времени, чтобы заниматься самосовершенствованием: читать книги, ходить в театр?

Т. Ч.: Вы верите в то, что люди, освободившись от работы, будут на лютне играть, сонеты писать?

М. К.: Я просто хочу подчеркнуть роль ценностей гуманитарного образования, гуманитарной части. Необходимо давать человеку широкую гуманитарную подготовку, развивать его сознание. Чтобы он не стал исполнителем одной функции, полностью зависящим от цифрового пространства.

Т. Ч.: Если наши дети перестанут читать классическую литературу в школах, этот выбор будет сделан довольно быстро. Классическая литература не про то, кто старушку убил. Достоевский не про это писал. Если же дети будут читать только дайджесты, то результат предсказуем. Если же мы хотим, чтобы был сделан правильный выбор из тех двух, о которых вы говорите, то ценностные ориентиры в образовании становятся главными для планеты.

М. К.: Давайте будем думать о себе и тем самым возьмем планету под свою опеку.

Т. Ч.: Это действительно антропологический, цивилизационный выбор. Ученые уже начинают говорить о формировании «цивилизации праздности». А праздность — мастерская дьявола. Если человек ничем не занят, добра не жди. Такие цивилизации уже случались, например, Древний Рим.

М. К.: Да, это одна из косвенных причин падения этой империи. Мне представляется, что сегодня есть колоссальный запрос на подготовку творческих людей, мыслителей, которые будут созидать мир. Это будут своеобразные изобретатели будущего.

Кроме того, мы должны всеми возможными путями усиливать образовательную часть.

Т. Ч.: Кстати, учеба улучшает нейронную сеть: повышается качество нейронов, аксоны растут, дендриты. Она даже физически нас улучшает.

М. К.: Лучше управляется организм, улучшается здоровье. Ведь мозг управляет в организме всем. Если вы тренируете мышцы, у вас и руки действуют. То же самое с мозгом, памятью. Если вы много читаете, знаете, многим увлекаетесь, то вы, во-первых, интересны самому себе и окружающим, а во-вторых, держите в постоянном тонусе центр, который управляет вашим организмом. Тем самым укрепляете здоровье, удлиняете жизнь, делая ее интересной и насыщенной. Как только вы включили для поездки в булочную GPS-навигатор, вы перестали тренировать мозг, какие-то участки в нем постепенно начнут атрофироваться, мышление, эмоции становятся примитивными и плоскими. Вы ухудшаете свое состояние: сначала психологическое, а потом и физическое.

Перед нами выбор: либо слепо двигаться в сторону массовой цифровизации сознания и души, либо приостановиться и задуматься, как, пользуясь благами нового цифрового мира, сохранить в себе человека думающего. Сохранить душу, мораль, разум, базовые человеческие ценности.