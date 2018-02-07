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Двухлетнего ребенка насмерть придавил телевизор в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Двухлетняя девочка погибла, опрокинув на себя тумбочку с ламповым телевизором в Наро-Фоминске, сообщает пресс-служба СК РФ в среду, 7 февраля.

По данным старшего помощника руководителя подмосковного главка ведомства Ольги Врадий, девочка была доставлена в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания череп. Позже она скончалась.

«Предварительно установлено, что мать девочки попросила свою знакомую присмотреть за двумя ее малолетними детьми. Согласившись помочь, женщина осталась в квартире», — рассказали в СК. 

Уточняется, что в момент, когда женщина находилась в ванной комнате, девочка опрокинула тумбу и стоящий на ней ламповый телевизор. В итоге конструкция придавила ребенка.  

По данному факту начата доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее 7 февраля сообщалось, что полиция в Оренбургской области устанавливает обстоятельства инцидента с пятилетним ребенком, на которого упал шкаф-купе.

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