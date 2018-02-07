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В соцсетях пытаются разгадать иллюзию непараллельных параллельных улиц

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Пользователи соцсетей спорят о фотографиях с изображением одной и той же улицы, сделанных с одного и того же ракурса, но при этом разных.

Фото, расположенные рядом, появились на портале Reddit.

Оптическая иллюзия, появляющаяся при разглядывании одинаковых фотографий, поставила многих в тупик.

Пользователи начали доказывать, что фото разные и дороги на снимках не параллельные, хотя на самом деле это не так.

«Это одно и то же фото, бок о бок. Улица расположены не под разными углами. Обе стороны одинаковы, пиксель к пикселю», — заверил автор публикации.

Однако при взгляде на фото почти всем кажется, что улица на правой стороне изображена под большим углом, чем на левой.

«Это потому, что две улицы слились воедино внизу картинок. Ваш мозг пытается воспринимать это как одно изображение с развилкой на дороге, и поэтому улица на картинке слева должна находиться под другим углом, чем изображение справа», — пояснил иллюзию посетитель портала All-Cal.

Также пользователи нашли способ правильно разглядеть изображения.

«Я наполовину закрыл низ картинок до фары белой машины, и они стали выглядеть одинаково», — объяснил NinthFinger.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в интернете разгорелся спор о цвете комода на фотографии. Одни утверждают, что он бело-розовый, другие видят его серо-бирюзовым.

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