Виктория Токарева рассказала о новой книге «Любовь зла»

Писательница и сценаристка Виктория Токарева анонсировала «Известиям» свою новую книгу — «Любовь зла». По словам прозаика, сейчас ей более всего интересны «не выдуманные из головы истории, а документальные вещи», которым писательница сама была свидетелем.

«Но писать о хороших и счастливых людях — неинтересно. <…> Людям интересно читать про какое-то движение человеческой жизни, конфликты, которые как бурные реки. А если всё, как стоячее болото, то кто будет читать?» — пояснила Токарева.

Также писательница рассказала о книге «Дома стоят дольше, чем люди», которая уже разошлась тиражом 20 тыс. экземпляров. На данный момент издательство запускает новый тираж.

«Я написала о поселке «Советский писатель», в котором живу. Здесь селились выдающиеся люди нашего времени — Твардовский, Трифонов, Симонов. Лучшая литература создавалась в этом поселке», — поделилась она.

Мнение, что люди стали меньше читать, к творчеству Виктории Токаревой не относится — ее «книги расходятся как пирожки».

«Сейчас я достигла максимума того, на что способна: книги хотят читать и они распродаются быстро, что меня очень радует», — призналась сценарист.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

«Книги — слепок моей души»