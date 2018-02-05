Владимир Сорокин стал лауреатом литературной премии «НОС-2017»

Писатель Владимир Сорокин получил литературную премию «НОС-2017» за роман «Манарага».

Об этом стало известно в понедельник, 5 февраля.

«Миф (Сорокина. — Ред.) мешает воспринимать этот текст как новый и иной текст», — цитирует ТАСС критика Константина Богомолова.

Он добавил, что воспринимать его стоит как совершенно новое произведение, не похожее на предыдущее творчество писателя.

В ходе церемонии награждения в «Гоголь-центре» статуэтка и 700 тыс. рублей были переданы представителю писателя.

30 января портал iz.ru рассказал, что президентская библиотека в Санкт-Петербурге проведет оцифровку огромного количества текстов — издававшихся в Европе и Китае в 1920-х и 1930-х годах эмигрантских изданий, а также воспоминаний деятелей белогвардейского движения. Материалы передали из фондов Государственного архива Российской Федерации.